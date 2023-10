Vice-líder do ranking da ATP, Carlos Alcaraz confirma participação no Rio Open de 2024

Carlos Alcaraz vai disputar o Rio Open pela quarta vez. O espanhol, que foi campeão em 2022, teve o nome confirmado para a 10ª edição do torneio. O evento será realizado entre os dias 17 a 25 de fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

"Estou muito feliz de jogar o Rio Open em 2024. O torneio é especial para mim. Foi onde venci o meu primeiro jogo em um ATP e onde ganhei o meu primeiro ATP 500. Tenho uma relação especial com os fãs e estou empolgado para estar no Rio novamente," disse o número 2 do mundo.

Alcaraz estreou no maior torneio da América do Sul em 2020, quando era o 406º do mundo e apontado como uma das futuras promessas do tênis, recebendo um convite.

Em 2022, conquistou o título, ao derrotar adversários difíceis como Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Diego Schwartzman. Aquele ano foi marcante para o jovem atleta, que se sagrou campeão pela primeira vez de um Grand Slam, ao vencer o US Open, o que o levou ao primeiro posto no ranking.

Em 2023, Alcaraz perdeu a final para o britânico Cameron Norrie, mas a temporada foi vitoriosa, com o espanhol ganhando seis torneios em três diferentes pisos. Com apenas 20 anos, Alcaraz chegou em outra final de Grand Slam e derrotou Novak Djokovic em Wimbledon.

"O Alcaraz faz parte da nossa história assim como vários outros nomes que despontaram no circuito depois de boas campanhas nos Rio Open. Tivemos o privilégio de vê-lo jogar um ATP pela primeira vez e na edição seguinte vencer seu primeiro ATP 500. Estamos acompanhando a ascensão do que pode vir a ser um dos melhores jogadores de todos os tempos e é uma satisfação enorme que o Rio seja mais um capitulo dessa historia de sucesso. Carlitos é o grande nome do tênis mundial e no Rio certamente contará com o apoio da torcida que em pouco tempo criou uma conexão especial com ele," disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

O Rio Open chega à sua décima edição apresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin e Cameron Norrie.