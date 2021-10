Verdinha estreia Jogada, com Denise Santiago; veja tudo sobre o programa

A Rádio Verdinha terá um momento histórico nesta sexta-feira (15). A data marca a estreia do programa Jogada, que será comandado por Denise Santiago. A jornalista se torna a primeira mulher a assumir a ancoragem de um programa de esportes na Rádio Verdes Mares.

A atração será transmitida diariamente (exceto aos domingos), de 12h às 13h, na AM 810, no site e também no aplicativo da Verdinha, com o intuito de promover ao torcedor informação e muito entretenimento com foco no futebol cearense.

A programação terá também a presença diária dos repórteres Déo Luis (Ceará) e Luiz Eduardo (Fortaleza), além do comentarista Wilton Bezerra, além da presença de diversos quadros com temáticas diferentes, contando com a participação de editores, apresentadores, repórteres e demais membros da Editoria de Esportes do Sistema Verdes Mares.

“Trabalhamos em um sistema integrado e o ouvinte vai ganhar com todas as informações. Sempre gostei de trabalho em equipe e acho que, juntos, temos muito que oferecer”, ressalta Denise.

Dinâmica e interatividade

O novo formato do programa deixará a atração extremamente dinâmica. Uma marca forte será a interatividade com o público, inclusive com a existência de quadros destinados exclusivamente aos torcedores.

“A presença do torcedor será um ponto forte. Eles são o nosso termômetro, a gente mexe com a paixão e não podemos deixar isso de fora. A participação do ouvinte já um ponto forte nos programas esportivos da Verdinha e pretendemos fortalecer ainda mais essa relação. Estou fazendo com muito amor pra eles”, destaca a jornalista.

Um dos objetivos será, também, de fomentar a presença do público feminino. O quadro “Elas na Jogada” será destinado especialmente para isso. "Será um quadro com análise de mulheres sobre temas esportivos. Nós somos poderosas, já destaco no podcast (Elas no Esporte) isso, a competência das mulheres no cenário esportivo. Eu me empolgo e aqui tenho amigas (Beatriz Carvalho e Thais Jorge), a gente se ajuda e se fortalece”, finaliza Denise.

Programa Jogada

Onde: Rádio Verdes Mares

Quando: Diariamente (exceto domingo)

Horário: 12h às 13h