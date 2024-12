Pré-temporada da arbitragem inicia no dia 19 visando o Campeonato Cearense 2025

A Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol anunciou o início da pré-temporada dos árbitros e assistentes que atuarão no Campeonato Cearense 2025 para esta quinta-feira (19). As atividades iniciam na data e se encerram no domingo, 22.

O objetivo da pré-temporada é proporcionar atualização e treinamento intensivo para os árbitros, preparando-os para os desafios de 2025.

No primeiro dia, os árbitros participarão de testes físicos e teóricos, que serão realizados na Pista de Atletismo da UFC, no Campus Pici, a partir das 7h,e na Sala de Aula da UFC, às 10h. A avaliação física visa garantir que os árbitros estejam em forma para acompanhar o ritmo das partidas, enquanto o teste teórico servirá para revisar e atualizar os conhecimentos sobre as regras do jogo.

Legenda: O objetivo da pré-temporada é proporcionar atualização e treinamento intensivo para os árbitros, preparando-os para os desafios de 2025 Foto: KID JUNIOR / SVM

No dia seguinte, às 19h, será realizada a cerimônia de abertura no Sala de Imprensa da Arena Castelão, dando início oficial à programação de treinamentos. A partir das 20h, os participantes terão a oportunidade de conhecer a fórmula de disputa e o regulamento da competição.

Nos dias 21 e 22, a programação será intensiva, com atividades práticas e teóricas que abordam aspectos fundamentais da arbitragem, como leitura e posicionamento, controle de jogo, aplicação do VAR, decisões em área penal, entradas e disputas, faltas táticas e impedimentos.

As sessões ocorrerão tanto em sala de aula quanto em campo, proporcionando uma formação completa e dinâmica para os árbitros e serão realizadas na Arena Castelão e no Estádio Presidente Vargas.