Venezuela x Canadá na Copa América: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Venezuela e Canadá entram em campo nesta sexta-feira (5), às 22h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, para disputar as quartas de final da Copa América 2024. No curto retrospecto geral entre as seleções, são apenas 2 jogos oficiais, que terminaram empatados.

A seleção venezuelana chega para a fase de mata-mata da competição após avançar na primeira posição do Grupo B. Já a seleção canadense avançou na segunda colocação do grupo A.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Venezuela

Titulares: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez, Eduard Bello, Jefferson Savarino e Yeferson Soteldo; Salomón Rondón.

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez, Eduard Bello, Jefferson Savarino e Yeferson Soteldo; Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Canadá

Titulares: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius e Alphonso Davies; Ismael Koné e Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David e Liam Millar; Cyle Larin.

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius e Alphonso Davies; Ismael Koné e Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David e Liam Millar; Cyle Larin. Técnico: Jesse Marsch.

Venezuela x Canadá | FICHA TÉCNICA

Competição: Quartas de final da Copa América

Local: AT&T Stadium, em Arlington (Estados Unidos)

Data e Horário: sexta-feira (5), às 22h (de Brasília)