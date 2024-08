Velocista cearense critica comentarista e expõe bastidores do atletismo masculino

A velocista olímpica cearense Ana Cláudia Lemos, utilizou o X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (8), para criticar o comentarista do SporTV e também atleta Rodrigo Nascimento. As críticas aconteceram após a eliminação do time masculino na prova de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Como sempre o atleta passando pano para o treinador do 4x100, treinador esse que é o treinador dele pessoal […] Gente que absurdo é esse, um comentarista que deveria falar a verdade, tá dizendo que os atletas têm que repensar? Conta aqui Rodrigo os bastidores, conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas, você não se diz capitão? Desculpa, você não é capitão e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu”, escreveu a atleta que segue competindo nos Jogos de Paris.

As críticas da cearense, recordista sul-americana 4x100 nos 100 e 200 metros, foram motivadas após os comentários do também velocista durante a transmissão das provas de atletismo nos canais SporTV.

“Infelizmente não fizemos uma boa largada, não tivemos uma corrida boa de todo mundo. […] Olhando as parciais a gente viu que ninguém correu muito bem. Já sabia um pouquinho, pela fase que estamos passando na velocidade, agora é fechar o ciclo, virar a página de alguma forma e rever tudo o que foi feito de errado, o que a gente pode acertar novamente. Porque não pode ficar assim, não podemos ficar fora das grandes competições com o currículo que a gente tem”, afirmou Rodrigo.

ENTENDA A POLÊMICA INTERNA

O comentarista é treinado por Victor Fernandes, contratado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para atuar como técnico do 4x100m tanto masculino quanto feminino. Porém, segundo as atletas, na prática, ele só trabalha com os homens. Na preparação, as mulheres não tiveram camping e foram treinadas informalmente por Katsuhico Nakaya, em São Paulo. Ao chegar no Mundial, a escalação delas foi alterada e o desempenho foi muito ruim.

A reunião — que Ana Cláudia citou em seu comentário nas redes sociais — trata-se de um encontro, nos Estados Unidos, no começo do ano, durante um camping do qual participaram os principais atletas do país (incluindo Rodrigo, Paulo André e três dos que correram hoje) e seus treinadores.

Segundo ela, em um momento, o atual comentarista do SporTV chamou os companheiros para uma conversa reservada em um quarto e só permitiu a presença de Victor, fato que teria gerado uma discussão entre atletas e treinadores, que voltaram do camping reclamando da falta de treinamentos específicos para o revezamento.

Após esse “período de treinamentos”, a equipe brasileira foi disputar o Mundial de Revezamentos nas Bahamas, onde tiveram um mal desempenho e não conseguiram uma vaga olímpica na ocasião — que só foi conseguida graças a um resultado do ano passado, devido a “repescagem”, pelo ranking mundial.

Rodrigo estava cotado para participar destes Jogos Olímpicos, mas ficou de fora da convocação. Para o lugar dele foi chamado o jovem Hygor Gabriel, que tirou a vaga do comentarista após o jovem potiguar conquistar a prata no Troféu Brasil, conseguindo assim a quarta posição no ranking do país nos 100m.