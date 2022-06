Veja os desfalques do Flamengo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil

O Flamengo entra em campo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (22), às 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time rubro-negro não conta com 4 jogadores do seu elenco na partida que acontece no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Bruno Henrique, com lesão multiligamentar no joelho, está fora da temporada e é um desfalque de peso para o clube para os próximos meses.

David Luiz, que sofre problema muscular (edema na coxa), também não foi relacionado. Ele já está em fase final de recuperação e pode ser escalado para o confronto contra o América-MG, no sábado (25), pela Série A do Brasileiro.

Outros dois jogadores que também ficam de fora já são desfalques há algum tempo. Fabrício Daniel (zagueiro) e Matheus França (meia) também estão em fase final de recuperação, mas não foram relacionados contra o Galo.

Provável escalação do Flamengo

O time comandado por Dorival Júnior deve ser: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes e Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo (TV Verdes Mares no Ceará) e tem início a partir das 21h30.