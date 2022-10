Veja lista de campeões da Taça Libertadores da América

A Taça Libertadores da América conhecerá o campeão da 62ª edição neste sábado (29). Flamengo e Athletico-PR disputam o título do torneio continental no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guyaquil (EQU). A bola rola às 17h (horário de Brasília), com transmissão do Diário do Nordeste em tempo real.

Ao todo, 25 equipes da América do Sul conquistaram o título da Libertadores, com o Independiente (ARG) sendo o maior campeão, com sete conquistas. O Flamengo busca conquistar o tricampeonato do torneio, em sua 4ª final, para igualar-se a Olimpia (PAR), Nacional (URU), São Paulo (BRA), Santos (BRA), Palmeiras (BRA) e Grêmio (BRA).

O Athletico-PR, por sua vez, visa a conquista do 1° título de Taça Libertadores da América. Em 2005, o Furacão ficou com o vice-campeonato ao perder para o São Paulo.

No clima da final, o Diário do Nordeste listou os campeões da Taça Libertadores da América. Pelo 4° ano consecutivo, a taça da principal competição de clubes da América do Sul permanecerá em solo brasileiro. Desde 2019, times brasileiros conquistam o troféu.

Veja lista de campeões da Libertadores da América

1960 — Peñarol (URU)

1961 — Peñarol (URU)

1962 — Santos (BRA)

1963 — Santos (BRA)

1964 — Independiente (ARG)

1965 — Independiente (ARG)

1966 — Peñarol (URU)

1967 — Racing (ARG)

1968 — Estudiantes (ARG)

1969 — Estudiantes (ARG)

1970 — Estudiantes (ARG)

1971 — Nacional (URU)

1972 — Independiente (ARG)

1973 — Independiente (ARG)

1974 — Independiente (ARG)

1975 — Independiente (ARG)

1976 — Cruzeiro (BRA)

1977 — Boca Juniors (ARG)

1978 — Boca Juniors (ARG)

1979 — Olimpia (PAR)

1980 — Nacional (URU)

1981 — Flamengo (BRA)

1982 — Peñarol (URU)

1983 — Grêmio (BRA)

1984 — Independiente (ARG)

1985 — Argentinos Juniors (ARG)

1986 — River Plate (ARG)

1987 — Peñarol (URU)

1988 — Nacional (URU)

1989 — Atlético Nacional (COL)

1990 — Olimpia (PAR)

1991 — Colo-Colo (CHI)

1992 — São Paulo (BRA)

1993 — São Paulo (BRA)

1994 — Vélez Sarsfield (ARG)

1995 — Grêmio (BRA)

1996 — River Plate (ARG)

1997 — Cruzeiro (BRA)

1998 — Vasco (BRA)

1999 — Palmeiras (BRA)

2000 — Boca Juniors (ARG)

2001 — Boca Juniors (ARG)

2002 — Olimpia (PAR)

2003 — Boca Juniors (ARG)

2004 — Once Caldas (COL)

2005 — São Paulo (BRA)

2006 — Internacional (BRA)

2007 — Boca Juniors (ARG)

2008 — LDU Quito (EQU)

2009 — Estudiantes (ARG)

2010 — Internacional (BRA)

2011 — Santos (BRA)

2012 — Corinthians (BRA)

2013 — Atlético-MG (BRA)

2014 — San Lorenzo (ARG)

2015 — River Plate (ARG)

2016 — Atlético Nacional (COL)

2017 — Grêmio (BRA)

2018 — River Plate (ARG)

2019 — Flamengo (BRA)

2020 — Palmeiras (BRA)

2021 — Palmeiras (BRA)

2022 — Flamengo (BRA) ou Athletico-PR (BRA)

