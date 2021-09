Valentín Depietri elogia o Fortaleza e espera se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro

O argentino Valentín Depietri foi apresentado oficialmente no Fortaleza na quarta-feira (1), vindo do Santamarina, da 2ª Divisão de seu país. O atacante de 20 anos, foi regularizado no último dia 24, espera se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro para dar alegrias no Leão. Ele está à disposição de Vojvoda para o duelo contra o Bahia, no dia 4, em Pituaçu às 21 horas, pela 18ª rodada da Série A.

Ele afirmou ainda estar se adaptando ao clima, e ao estilo de jogos dos brasileiros, elogiando o elenco do Tricolor.

"Descobri um futebol muito técnico, onde tem que se jogar mais rápido, dois, três toques, o ritmo de jogo é muito rápido e é uma questão de se adaptar. Minha passagem no Santamaria também passei por isso e a forma de jogar era diferente. O ritmo de jogo vai melhorando e acredito que esse passo aqui vai ajudar bastante na minha carreira", disse ele.

Depietri espera que essa adaptação seja facilitada com a presença do técnico Vojvoda, argentino como ele

"Sim, um dos benefícios de vir para cá era o fato do técnico e sua comissão serem argentinos, falando o mesmo idioma que eu, podendo entender melhor o trabalho tático e o que me peça. Ajudando na adaptação, o fato de que o técnico é argentino e fala o mesmo idioma".

Pela qualidade já citada por ele do elenco leonino, o atacante espera muita disputa pela titularidade e para ter oportunidades de jogar no Tricolor.

"Descobri que tem muitos jogadores bons nessa frente aqui no Fortaleza, jogadores de qualidade, assim como o Vojvoda me disse, terei que ganhar essa vaga porque nenhuma é garantida. Vou me esforçar para jogar o mais rápido possível. Em Santamarina, que foi meu último clube, joguei muito tempo pela direita, mas não significa que não gosto de jogar pela esquerda, e também já treinei pelo centro do campo, atrás do camisa 9, assim, na frente, no ataque, me sinto bem em qualquer posição".

Por fim, ele elogiou bastante a estrutura do Fortaleza.

"Quando cheguei aqui me supreendi com a estrutura porque venho de um clube menor. Aqui tem muitas coisas que podem melhorar a minha carreira e muitas pessoas à disposição para me ajudar. Estou muito feliz".