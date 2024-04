Uniforme do Ceará em homenagem a Dragão do Mar é citado em questão de vestibular

Lançado pelo Ceará no início desta temporada, o uniforme Liberdade e Redenção virou questão de prova. A camisa é uma homenagem a Dragão do Mar e foi citada na 1ª fase da Prova de Conhecimentos Gerais da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Na questão, o uniforme foi utilizado na contextualização sobre o personagem que o clube homenageou.

Na questão, o participante deveria afirmar qual foi a ação que transformou Francisco José do Nascimento em um dos maiores ícones do estado do Ceará. Na imagem, que se refere ao gabarito 1 da prova, a opção correta é o item “C”.

Legenda: Na imagem, que se refere ao gabarito 1 da prova, a opção correta é o item “C” Foto: Reprodução/UECE

“Chefiou, em 1881, os jangadeiros que faziam o transporte de pessoas e mercadorias para os navios ancorados no porto de Fortaleza na recusa em realizar o transporte de pessoas escravizadas que seriam vendidas em outras regiões”, diz a opção correta.

A camisa de goleiro é predominantemente roxa e leva o nome de Redenção, já o uniforme de linha foi batizado de Liberdade. Os nomes são referências à cidade natal de Dragão do Mar e à embarcação em que o herói cearense navegava.

HERÓI NACIONAL

Dragão do Mar, um jangadeiro que trabalhava no porto de Fortaleza, foi uma figura importantíssima nessa luta precursora. Ele liderou, aos 42 anos, a última de quatro greves que os trabalhadores do porto realizaram em 1881. O movimento se recusava a transportar negros escravizados que seriam levados para outras províncias.

Em dezembro de 2018, Dragão do Mar foi incluído no livro Heróis e Heroínas da Pátria, que homenageia pessoas consideradas fundamentais para a construção da história do Brasil, como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Luiz Gama, entre outros.