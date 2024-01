Ceará lança uniforme Liberdade e Redenção para a temporada de 2024; Veja fotos

Na noite desta quarta-feira (31), em um evento realizado no Museu de Arte Contemporânea Cearense, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Ceará realizou o lançamento do uniforme Liberdade e Redenção para a temporada de 2024.

O material que será usado exclusivamente na Copa do Nordeste foi desenvolvido em parceria com o Acidum Project, uma dupla de artistas cearenses, e é uma homenagem a Dragão do Mar, ícone para o fim do regime de escravidão em nosso estado e, consequentemente, em nosso país.

A camisa de goleiro é predominantemente roxa e leva o nome de Redenção, já o uniforme de linha foi batizado de Liberdade. Os nomes são referências à cidade natal de Dragão do Mar e à embarcação em que o herói cearense navegava.

Veja fotos das novas camisas alvinegras

Legenda: Em homenagem a Dragão do Mar, Ceará lançou uniformes oficiais para jogos da Copa do Nordeste 2024 Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

