Última derrota da Seleção Brasileira para o Equador aconteceu há 20 anos; veja histórico

A Seleção Brasileira encara nesta sexta-feira (6) o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e para este duelo conta com o retrospecto a seu favor. A última derrota brasileira para a equipe equatoriana aconteceu em 2004. Os times já se enfrentaram pelas seguintes competições: Copa América, Eliminatórias e amistosos.

O revés em questão aconteceu no dia 17 de novembro de 2004, quando o time comandado por Carlos Alberto Parreira foi derrotado por 1 a 0 para a equipe de Luiz Fernando Suarez, que teve a altitude de Quito (2.850 m acima do nível do mar) a seu favor. O gol foi marcado por Édison Méndez. A amarelinha tinha o plantel dos sonhos de todo e qualquer treinador: Dida, Cafu, Roque Júnior, Juan, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, Renato, Kléberson, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno.

Legenda: Parreira chegou a participar da Copa do Mundo por cinco seleções diferentes e foi campeão em 1994 com a Seleção Brasileira Foto: Reprodução/Arquivo CBF

De lá para cá já foram 12 duelos e oito vitórias brasileiras.

Freguês

Essa derrota marca apenas a segunda derrota em toda a história da Seleção Brasileira de Futebol Masculino para a equipe do Equador até aqui. Ao todo, as equipes já se enfrentaram em 35 oportunidades. São 27 vitórias brasileiras, seis empates e dois triunfos do Equador. São 98 gols do Brasil contra 24 da “Banana Mecânica”.

Para os mais supersticiosos, as duas únicas vitórias dos equatorianos aconteceram justamente em jogos válidos pelas Eliminatórias.

O último confronto entre as equipes aconteceu em 2022, também pelas Eliminatórias e teve como resultado o empate por 1 a 1. Gols de Casemiro e Félix Torres.

Legenda: Casemiro marcou o gol de empate Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O jogo

A bola rola no gramado do Couto Pereira-PR, às 22 horas (de Brasília) desta sexta-feira (6). O Brasil está na sexta posição do torneio e precisa iniciar o seu processo de recuperação se quiser se classificar para a Copa do Mundo de 2026. O Equador é o quinto colocado. É importante lembrar que os seis primeiros avançam de forma direta e apenas um tem direito a repescagem.