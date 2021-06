UFC 263: Deiveson Figueiredo defende cinturão do peso-mosca neste sábado (12); veja informações

O brasileiro Deiveson Figueiredo (20-1-1) defenderá, neste sábado (12), o cinturão do peso-mosca contra o mexicano Brandon Moreno (18-5-2). Será a segunda vez que os lutadores se enfrentarão no octógano do UFC. Em dezembro de 2020, o duelo terminou empatado após o paraense acertar um golpe nas partes baixas do adversário - resultando na perda de pontos. A luta será o coevento principal da noite na Gila River Arena, no Arizona (EUA).

A luta principal ficará a cargo do nigeriano Israel Adesanya (20-1-0) contra o italiano Marvin Vettori (17-4-1) pelo cinturão do peso-médio. Será o segundo duelo entre os lutadores no UFC. Em 2018, Adesanya venceu por por decisão dos juízes.

O evento contará, também, com outros brasileiros no octógano do UFC pelo card principal e card preliminar. O paulista Demian Maia (28-10-0) enfrenta o americano Belal Muhammad (18-3-0) no peso-meio-médio. Luigi Vendramini (9-1-0) encara Fares Ziam (11-3-0) no peso-leve e Carlos “Boi" Felipe (10-1-0) duela contra Jake Collier (12-5-0).

Legenda: Israel Adesanya enfrenta Marvin Vettori em duelo que vale cinturão do peso-médio do UFC Foto: Divulgação/UFC

UFC 263

12 de junho de 2021, na Gila River Arena, no Arizona (EUA).

CARD PRINCIPAL (23H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso-médio: Israel Adesanya x Marvin Vettori

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-meio-médio: Leon Edwards x Nate Diaz

Peso-meio-médio: Demian Maia x Belal Muhammad

Peso-meio-pesado: Paul Craig x Jamahal Hill

CARD PRELIMINAR (21H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso-leve: Drew Dober x Brad Ridell

Peso-meio-pesado: Eryk Anders x Darren Stewart

Peso-mosca-feminino: Lauren Murphy x Joanne Calderwood

Peso-pena: Movsar Evloev x Hakeem Dawodu

CARD PRELIMINARES INICIAIS (19H, HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Peso-galo-feminino: Pannie Kianzad x Alexis Davis

Peso-leve: Matt Frevola x Terrance McKinney

Peso-pena: Chase Hooper x Steven Peterson

Peso-leve: Fares Ziam x Luigi Vendramini

Peso-pesado: Carlos Felipe x Jake Collier