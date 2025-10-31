Diário do Nordeste
Monike preparada para luta de muay thai

Jogada

Monique Piske, campeã brasileira de muay thai, morre aos 32 anos

Atleta sofreu um infarto. Corpo foi encontrado pelos pais em casa, na noite do último domingo (2)

Redação 03 de Janeiro de 2022

Jogada

UFC 263: Deiveson Figueiredo defende cinturão do peso-mosca neste sábado (12); veja informações

Brasileiro enfrentará o mexicano Brandon Moreno em revanche no UFC

Redação 12 de Junho de 2021

Jogada

Aterro da Praia de Iracema recebe aulão gratuito de Muay Thai; saiba como participar

Evento é organizada pelo grupo Evilazio Fight Team no sábado (12)

Redação 10 de Dezembro de 2020

Jogada

Seminário celebra pioneiros das artes marciais no Ceará

No sábado (9), o evento vai discutir o esporte local e graduar atletas

Redação 05 de Novembro de 2019

Jogada

Equipe "Nova União" é a grande vencedora da 3ª edição do 085 Stadium, evento de artes marciais

A competição de Muay Thai tinha o intuito de revelar atletas de artes marciais cearenses

Redação 27 de Maio de 2019

Jogada

Muay thai marca 3ª edição do Stadium 085, que será neste sábado

Competição terá lutas tanto de atletas profissionais quanto de amadores e será realizada durante todo o dia. Local tem capacidade para 600 pessoas

Redação 25 de Maio de 2019

Jogada

Prefeitura passa a oferecer muay thai, boxe e jiu-jitsu no programa "Atleta Cidadão"

A aula de inauguração acontecerá na próxima quarta-feira (13), a partir das 17h, no Ginásio Paulo Sarasate

Redação 11 de Março de 2019