Aterro da Praia de Iracema recebe aulão gratuito de Muay Thai; saiba como participar

O Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe um aulão gratuito de Muay Thai neste sábado (12) a partir das 17h. A atividade é organizada pelo grupo Evilazio Fight Team, comandado pelo grão-mestre Evilazio Feitoza.

“É muito importante fazer esse tipo de treino, no qual os alunos podem interagir com a natureza e essa paisagem. Você relaxa, apesar de estar acostumado com aquele treino de academia, ao ar livre o aluno se sente ainda mais a vontade, toma uma água de coco depois”, declarou.

Legenda: Evilazio Feitoza é grão-mestre e tem experiência internacional nas artes marciais Foto: divulgação

O professor também cita os principais benefícios que o treino pode proporcionar. “O Muay Thai é um esporte aeróbico. Ele melhora sua função cardiovascular, o estresse diminui com os treinos de manopla e no saco e deixa o praticante mais disposto”, completou.

O evento irá contar com a presença dos professores Neto Barruada, Marcos China e Márcio Valente, além das respectivas academias. Com o crescimento do público feminino no esporte, a organização aguarda a presença de mulheres na prática.

Vale ressaltar que uma série de protocolos contra Covid-19 foram planejados para evitar maior disseminação do novo coronavírus durante a pandemia.

Serviço

Local : Espigão da Praia de Iracema

: Espigão da Praia de Iracema Horário : 17h

: 17h Inscrições e contato: 9.8959.6288

