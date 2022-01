Campeã brasileira de muay thai, Monique Piske morre aos 32 anos

A campeã brasileira de muay thai, Monique Janaína Piske, morreu aos 32 anos, após sofrer um infarto, em Guaramirim, no norte de Santa Catarina. As informações são do G1.

Luciana, irmã de Monique, informou ao portal de notícias que o corpo da atleta foi encontrado pelos pais delas em casa na noite do último domingo (2).

Monique Piske lutava desde 2018. Ela foi a primeira catarinense a lutar no Portuários Stadium, o maior estádio da arte marcial do Brasil. Foi lá onde ela também conseguiu garantir o cinturão da categoria 70 kg.

Legenda: Monique era lutadora há cerca de cinco anos Foto: Reprodução /Instagram

Além de campeã brasileira, também foi bicampeã estadual de muay thai, conquistando títulos na "Copa do Brasil de Kickboxing" e no "Joinville Fight Night de MMA".

Monique deixou pai, mãe, irmã e sobrinhos. O velório ocorre desde o fim da manhã desta segunda-feira (3) na capela mortuária de Guaramirim, e o corpo será levado ao crematório, em Jaraguá do Sul, no fim da tarde.