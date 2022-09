Tottenham x Fulham: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Tottenham enfrenta o Fulham neste sábado (3) às 11h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 6ª rodada da Premier League.

Os Spurs estão na 3ª colocação com 11 pontos, 4 do líder, o rival Arsenal. Já o Fulham, que contratou recentemente o brasileiro Wiliam, ex-Corinthians, é o 8º com 8 pontos.

Onde vai passar



ESPN e Star+

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Tottenham x Fulham:

Prováveis Escalações

TOTTENHAM

Lloris; Sánchez, Dier e Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bissouma e Perisic; Kulusevski, Kane e Son. (Técnico: Antonio Conte)

FULHAM

Leno; Tete, Adarabioyo, Ream e Robinson; Reed e Palhinha; De Cordova-Reid, Andreas Pereira e Kebano; Mitrovic. Técnico: Marco Silva

Ficha técnica de Tottenham x Fulham

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Data: 11:00h (de Brasília), sábado, 3 de setembro

Árbitro: S. Attwell

