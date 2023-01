Torcida do Valladolid critica Ronaldo Fenômeno após dono do clube condenar racismo a Vinicius Júnior

Dono do Real Valladolid, Ronaldo Fenômeno foi alvo de críticas por parte de torcedores do clube após repudiar o racismo ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofrido na vitória madridista por 2 a 0 contra a equipe do ex-jogador.

Torcedores do Real Valladolid colocaram faixas criticando a postura do mandatário: "Ronaldo defende o Real ?Madrid? Valladolid". A torcida organizada responsável pelos atos, a Valladolid 84, também criticou a mudança do escudo do clube realizada em junho de 2022.

As faixas foram colocadas no entorno do Estádio José Zorrilla, em Valladolid, na Espanha.

Situação no Campeonato Espanhol

Retornando à elite do futebol espanhol nesta temporada, o Real Valladolid ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação, com 17 pontos. O time volta a campo neste sábado (7), às 14h30 (horário de Brasília), contra o Mallorca.