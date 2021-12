Torcida do Icasa invade redes sociais de técnico Sidney Moraes pedindo seu retorno ao clube

Após conquistar o título da Taça Fares Lopes no último domingo (28), o técnico Flávio Araújo concedeu entrevista ao programa Jogada, da Verdinha, afirmando que não deve permanecer no Icasa por ter um acordo verbal com o Bahia de Feira. Com isso, o Verdão deve procurar um novo treinador para 2022 e a torcida icasiana já elegeu sua preferência para assumir o cargo em 2022: Sidney Morais.

O torcedor do Verdão do Cariri invadiu as redes sociais do treinador, pedindo a volta dele ao clube. Atualmente Sidney está sem clube e tem uma história dirigindo o time de Juazeiro. Ele foi o técnico do Icasa na Série B de 2013, quando foi 5º lugar e por pouco não conseguiu o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Orgulho

O treinador concedeu entrevista ao jornalista Toni Sousa sobre a manifestação do torcedor do Verdão e espera retornar ao clube um dia.

Sidney Morais Treinador de Futebol Quero parabenizar o Icasa pelo trabalho feito com o título do Fares Lopes, toda diretoria e o técnico Flávio Araújo. É um satisfação ver a torcida icasiana invadir minhas redes sociais pedindo meu retorno ao clube, pelo trabalho que fiz naquele ano maravilhoso. É motivo de orgulho, satisfação e reconhecimento. Foi o clube que me projetou para o futebol brasileiro pelo grande trabalho e vejo uma possibilidade muito boa de um dia retornar ao clube e mostrar meu trabalho. Meu carinho é muito grande por todos vocês e quem sabe um dia nos reencontramos

Em 2022, o Icasa vai ter um calendário extenso, com Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e Taça Fares Lopes.

