Torcida do Fla faz campanha pela volta de Jorge Jesus, e jornal diz que clube se reunirá com agente

Após a saída de Renato Gaúcho, a torcida do Flamengo reforçou a campanha pelo retorno de Jorge Jesus, atual treinador do Benfica e campeão pelo time carioca da Libertadores e Brasileiro de 2019. E de acordo com o jornal português 'Record', Bruno Macedo, agente do técnico, se reunirá com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, no Rio de Janeiro.

Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até julho de 2022 e uma avaliação do clube português será será feita na virada do ano, após a fase de grupos da Champions e clássicos pela liga portuguesa.

Campanha

O carinho da torcida com Jorge Jesus foi marcante após a vitória contra o Ceará no Maracanã por 2 a 1 na terça-feira, com os mais de 48 mil rubro-negros cantando: 'Olê, olê, olê... Mister! Mister!'.

Até os jogadores do Fla repercutiram os cantos da torcida: "É fruto do trabalho dele (Mister)", afirmou o camisa 7.

E das as arquibancadas, a campanha pelo treinador foi para as redes sociais, continuando nesta quarta-feira, com os torcedores usando a #MisterNoFlamengo. Foram milhares de posts nas primeiras horas do dia.

