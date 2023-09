Torcedores do São Paulo são atropelados em Crateús após motorista jogar carro contra grupo

Durante uma "motociata" em Crateús, interior do Ceará, realizada por torcedores do São Paulo para comemorar o título da Copa do Brasil que foi conquistado nesse domingo (24), um motorista jogou o carro e atropelou participantes que estavam na comemoração. O acidente foi gravado por torcedores do tricolor paulista.

No vídeo é possível ver um grupo de torcedores em motos na via conhecida como Ponte da Ilha, quando o carro, no sentido contrário, vai de encontro aos torcedores e atropela, pelo menos, quatro motos. Condutores e passageiros chegaram a cair na rua, mas todos tiveram apenas ferimentos leves e nenhuma morte foi constatada.

Segundo as pessoas que estavam presentes no local, o motorista do veículo tentou fugir, mas torcedores pararam o carro e capturaram o condutor. A Polícia Militar foi acionada ao local.