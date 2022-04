Torcedor do Boca Juniors detido por injúria racial é solto após pagar fiança e volta à Argentina

Nesta quarta-feira (27), foi solto o torcedor do Boca Júniors que havia sido detido por injúria racial no estádio do Corinthians. O caso ocorreu durante jogo da Libertadores contra o time argentino, na terça. Ele foi flagrado provocando a torcida do clube brasileiro e imitando um macaco. O homem conseguiu a liberação após pagar fiança de R$3 mil reais.

O suspeito foi detido durante o intervalo da partida. O homem foi indiciado por injúria racial. Assim, o pagamento de fiança foi possível. O torcedor foi levado por agentes do consulado para voltar à Argentina.

A Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) recebeu a denúncia, que foi feita por outro torcedor, que gravou vídeo do momento e entregou aos policiais.

O homem havia sido transferido do 24ºDP para a Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), no Centro de São Paulo, ainda na madrugada desta quarta-feira.

Ao menos 2.500 ingressos foram vendidos para a torcida do Boca Juniors. Por meio de nota, o Corinthians se manifestou sobre o caso. O clube paulista diz que "repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação e agradece à Polícia Militar pela eficiência no apoio prestado. Esse fato só reforça a importância de nossa luta por um futebol sem ódio."

Veja nota completa: