Tombense x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tombense e Ceará voltam a se enfrentar pelo returno da competição, às 17h, deste sábado (26), pela 25ª rodada da Série B. Com 14 jogos restantes para o fim da competição, o Ceará mantém vivo o sonho de subir para a elite nacional. O duelo acontece no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais.

O Ceará inicia a rodada na 10ª posição, com 34 pontos, nove a menos que o Juventude, time que fecha o G4. Guto Ferreira e seus comandados vão pressionados para a partida depois do empate em 1 a 1 com a Ponte Preta. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vozão possui menos de 8% de chance de acesso, mas o elenco ainda acredita no retorno à Série A.

Do outro lado, o Tombense vai ter a estreia de Moacir Júnior no comando. O treinador, que foi anunciado essa semana, tem a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. O Gavião-Carcará ocupa a 18ª colocação com apenas 20 pontos somados. O time mineiro está há seis jogos sem vencer.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para a partida no estádio de Muriaé, o Ceará tem seis ausências no elenco. Suspenso pelo terceiro amarelo, o lateral Paulo Victor não pode atuar. A vaga pode ser preenchida pelo zagueiro David Ricardo, que pode ser improvisado, e por Danilo Barcelos, único atleta da posição de origem para o lado esquerdo.

A lista de lesionados do Ceará conta com Willian Formiga, Chay e Nícolas. Além desses, o técnico não contará com Guilherme Castilho e Erick Pulga, que não viajaram para a partida. Ao todo, Guto relacionou 22 atletas para enfrentar o Tombense.

O Gavião-Carcará tem dois desfalques certos para a partida de logo mais contra o Alvinegro. Os zagueiros Wesley e Zé Vitor estão lesionados e seguem fora para o confronto. Com a saída do segundo, Luis Felipe deve ser titular na zaga.

Por outro lado, a lista dos retornos é mais extensa na equipe. Suspensos na partida diante do Avaí, o treinador Moacir Júnior conta com as voltas dos zagueiros Roger Carvalho e Augusto, do lateral-direito Guilherme Santos e do volante Bruno Silva.

DÚVIDAS NO ATAQUE

Com as baixas de Nícolas, que segue tratando lesão na posterior da coxa, e Erick Pulga que não está entre os relacionados, Guto Ferreira levou sete opções para o setor ofensivo. A equipe alvinegra vem com baixa produção, com apenas três gols nos cinco jogos do returno.

Diante da Macaca, o Vozão finalizou 16 vezes e apenas 7 à meta do goleiro Caíque França. A eficiência vem sendo o grande gargalo do treinador nestes últimos jogos da equipe na competição. Barletta foi quem fez o gol no empate do jogo passado.

Guilherme Bissoli, que veio na janela do meio da temporada, ainda não balançou a rede pelo time de Porangabuçu. Já Saulo Mineiro marcou contra o ABC, pela 22ª rodada. Erick, que começou na reserva contra a Ponte Preta, continua sendo o maior artilheiro na temporada, com 15 gols marcados, 7 na Série B.

OLHO NO GAVIÃO-CARCARÁ

Após ser derrotado para o Avaí por 4 a 2, no estádio da Ressacada, o Tombense demitiu João Burse. O treinador ficou 74 dias no comando da equipe. Para a vaga, o clube mineiro anunciou Moacir Júnior que vai para sua quinta passagem à frente do time.

O time colorado tem jogadores experientes em seu elenco e que o torcedor cearense conhece bem. Roger Carvalho e Guilherme Santos já atuaram no Pici, enquanto Emerson Barbosa jogou no Ferroviário. Quem já vestiu a camisa do Ceará em 2011 foi o lateral-esquerdo Egídio e, hoje, com 37 anos, defende o time mineiro.

Com passagens por Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Avaí, o volante Bruno Silva, de 37 anos, dá o toque de experiência no meio-campo. Já no setor ofensivo, Moacir tem a opção de Fernandão, ex-Bahia, que tem três gols marcados na Série B.

Problema ao longo de todo ano, o Tombense tem a segunda defesa mais vazada da competição, com 35 gols sofridos em 24 jogos. No ataque, a equipe marcou 24 vezes, com destaque para Alex Sandro que balançou as redes em cinco oportunidades.

REENCONTRO DOS TIMES

No primeiro turno, o Ceará bateu o adversário deste sábado por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas. A equipe comandada, então, pelo Eduardo Barroca, venceu com gols de Nícolas e Erick. O triunfo, naquela época, marcou o melhor momento do time na competição.

Legenda: Erick e Nícolas marcaram os gols da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Tombense-MG, pela 6ª rodada da Série B, no PV Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O confronto desta tarde é o quarto da história entre as equipes. O Ceará tem 100% de aproveitamento nos confrontos, com três vitórias nos três jogos até aqui. Além da partida pela 6ª rodada da Série B, Ceará e Tombense se enfrentaram pela Copa do Brasil de 2022, quando a equipe alvinegra passou de fase na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Augusto, Roger Carvalho e Egídio; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus, Fernandão e Kleiton. Técnico: Moacir Júnior.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Danilo Barcelos(Léo Santos); Willian Maranhão, Zé Ricardo (Breno) e Jean Carlos; Chrystian Barletta (Erick), Saulo Mineiro e Guilherme Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA | TOMBENSE X CEARÁ

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG Data: 26/08/23 (sábado) Horário: 17h (Horário de Brasília) Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) Assistente 1: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) Assistente 2: Diego Luiz Couto Barcelos (RJ) 4º árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior (MG) VAR: Márcio Henrique de Góis (SP) Assistente do VAR: Herman Brumel Vani (SP)