CearáCast: Os 10 jogos de Guto Ferreira

No novo episódio do CearáCast, o apresentador Samuel Conrado recebe o narrador Jota Rômulo e o repórter Vladimir Marques, para analisarem juntos os dez primeiros jogos do treinador Guto Ferreira em sua segunda passagem pelo Alvinegro de Porangabuçu.

Com cerca de dois meses no comando do Vozão, Guto Ferreira ainda não conseguiu dar uma "cara" vencedora à equipe? Com menos de 8% de chance de acesso, segundo a UFMG, o Ceará terá que fazer uma campanha de campeão nas 14 últimas rodadas da Série B.

