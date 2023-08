David Ricardo cita clima de decisão contra o Tombense: 'Será um divisor de águas'

David Ricardo, zagueiro do Ceará, vem sendo titular nos jogos do Alvinegro e tem desempenhado um papel importante no time comandado pelo técnico Guto Ferreira. O jogador, em entrevista coletiva, falou sobre o clima de decisão contra o Tombense, levando em consideração que o Ceará precisa vencer para manter vivo a missão de garantir o acesso à Série A.

"A gente vai para conquistar os três pontos, que depois tem dois jogos dentro de casa que da para a gente fazer uma pontuação boa e já encostar lá em cima, mas primeiro pensando no Tombense e a gente tem que reconquistar a confiança do torcedor. Eu acho que é o divisor de águas esse jogo contra o Tombense, eu acho que a gente fazendo uma grande partida lá, trazendo os três pontos, eu acho que o torcedor vem junto com a gente, o torcedor não vai abandonar, é o lema do clube", disse o jogador.

Nessa temporada, David Ricardo chegou a receber propostas de alguns clubes e entre eles um time português que ofereceu R$ 3,2 milhões pelo jogador e foi prontamente recusada pelo Alvinegro.

"Chegaram algumas coisas sim, a gente até conversou, mas minha cabeça é aqui no Ceará. Eu espero ajudar o clube a conquistar o acesso, como eu falei. É um sonho meu sim, isso eu sempre deixei claro, jogar na Europa, mas agora deixando um pouquinho de lado, primeiramente o Ceará. É o clube que eu defendo, é o clube que me deu oportunidade e eu vou defender com unhas e garras, vou lutar até o final, sempre vou correr, vou me doar ao máximo, para dar alegria ao torcedor, a esse grande clube que é o Ceará que não merece está onde está", explicou.

Para a partida, o técnico Guto Ferreira não vai poder contar com cinco jogadores. Entre eles estão o lateral esquerdo que tem sido titular, Paulo Victor, que vai cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta. Para a posição, Guto terá o lateral de origem, Danilo Barcelos, além da opção de improvisar David Ricardo.

"Eu já atuei outras vezes, é uma posição que eu me sinto a vontade também, posso fazer. Sou funcionário do clube, estou aqui para ajudar independente em qual posição, de zagueiro, de lateral, mas também temos o Danilo Barcelos que é um grande jogador, com confiança vai nos ajudar bastante, um cara batalhador, um cara que trabalha muito. É uma referência para mim, um jogador que já passou por vários clubes grandes, independentemente se for eu ou se for ele, o clube vai estar bem servido, tenho certeza disso", finalizou o zagueiro.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto