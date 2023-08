O Elas no Esporte #13 chegou, hein? Dessa vez, o bate-papo é com a Ana Claudia Dias, presidente do projeto Ceará 2000. Ela conta sobre o trabalho social realizado pelo grupo e lembra a história dela com o Alvinegro. Além do canal de Youtube da TV Diário, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

