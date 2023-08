Vem que tem mais um Elas no ar! Carol Reis fala da vida de atleta, relembra a passagem pelo Sumov, pela seleção brasileira e revela como é a rotina de preparadora de goleiras do Fortaleza. Além do canal de Youtube da TV Diário, também é possível acompanhar o conteúdo pelo Spotify. Aos domingos, você confere o programa na Verdinha FM (às 9h da manhã) e na TV Diário (às 13h05).

