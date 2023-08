Ceará tenta quebrar jejum de vitórias fora de casa na Série B após quase três meses

Neste sábado (26), o Ceará entra em campo para enfrentar o Tombense, às 17h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 25ª rodada da Série B. A partida é de fundamental importância para o Vovô não se distanciar ainda mais do G-4 da competição. Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu visa quebrar um incômodo jejum como visitante: o time não vence fora de casa há exatos 80 dias.

A última vitória da equipe alvinegra foi diante do Atlético-GO, no dia 6 de junho, ainda sob o comando de Eduardo Barroca, na 11ª rodada do torneio. A goleada por 3 a 0 foi construída com gols de Vitor Gabriel, que já deixou o clube, Erick e Guilherme Castilho, de pênalti.

Desde então, foram seis jogos atuando longe da capital cearense e apenas três pontos conquistados, oriundos de empates diante de Sampaio Corrêa, Mirassol, e Guarani. Nas outras partidas, derrotas para Sport, Juventude e Vitória. Destas seis partidas, cinco foram sob o comando de Guto Ferreira. O técnico assumiu a equipe na 15ª rodada, em jogo contra o Sport, e ainda não triunfou fora de casa. De 15 pontos disputados, apenas dois foram trazidos de volta na mala.

VEJA RETROSPECTO DO CEARÁ FORA DE CASA NA SÉRIE B:

1ª rodada: Ituano 2 x 0 Ceará

3ª rodada: ABC 1 x 2 Ceará

5ª rodada: Ponte Preta 0 x 0 Ceará

7ª rodada: Criciúma 1 x 2 Ceará

8ª rodada: Londrina 1 x 3 Ceará

11ª rodada: Atlético-GO 0 x 3 Ceará

13ª rodada: Sampaio Corrêa 1 x 1 Ceará

15ª rodada: Sport 2 x 0 Ceará

17ª rodada: Mirassol 1 x 1 Ceará

19ª rodada: Juventude 1 x 0 Ceará

21ª rodada: Guarani 0 x 0 Ceará

23ª rodada: Vitória 1 x 0 Ceará