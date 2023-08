Guto precisa mudar defesa do Ceará contra o Tombense; veja opções

O Ceará tem uma baixa importante para o jogo contra o Tombense-MG, neste sábado (26), às 17h, fora de casa, e precisa redefinir a defesa para o confronto da Série B. Por conta de suspensão, o técnico Guto Ferreira não terá o lateral-esquerdo Paulo Victor e tem uma dúvida no setor defensivo.

O defensor é um dos titulares do elenco. Nos últimos jogos, inclusive, o setor era completado pelo goleiro Bruno Ferreira, os zagueiros David Ricardo e Luiz Otávio, além do lateral-direito Warley.

No momento, como reposição da posição, a única opção disponível é Danilo Barcelos - Willian Formiga está no departamento médico. A outra alternativa é improvisar David Ricardo, o que mudaria a zaga.

Legenda: O Ceará tem quatro opções para a lateral-esquerda no elenco Foto: arquivo / SVM

Assim, Guto deve encontrar uma alternativa. Com Barcelos, que perdeu a posição pelo baixo desempenho, o Vovô teria uma única alteração. Se David Ricardo estiver deslocado, além da improvisação, o treinador também deve ter de encontrar uma nova dupla para Luiz Otávio.

Legenda: O Ceará tem oito zagueiros no elenco de 2023 Foto: arquivo / SVM

A definição é importante por conta da necessidade do placar. O Ceará está na 10ª posição, com 34 pontos: nove de distância para o G-4. Restando 14 jogos, tem só 7% de chance de acesso, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A vitória é urgente e essencial para seguir acreditando no retorno à 1ª divisão. No returno, o Ceará acumula uma vitória, três empates e uma derrota, com Guto ainda buscando uma vitória como visitante desde que retornou ao clube. Ao todo, o aproveitamento do treinador é de apenas 44%.

Legenda: Guto Ferreira ainda não conseguiu vitória com o Ceará fora de casa Foto: arquivo / SVM

As demais baixas são o meia Chay, o atacante Nícolas e o lateral-esquerdo Willian Formiga no DM.