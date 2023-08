Com apoio da torcida, Ceará embarca para enfrentar o Tombense na Série B; veja relacionados

Na noite desta quinta-feira (24), o Ceará embarcou rumo ao seu próximo desafio na Série B com muito apoio por parte da torcida. Os alvinegros estiveram presentes no aeroporto da capital cearense e incentivaram os atletas do Vovô.

Para a partida diante do Tombense, neste sábado (26), foram relacionados 22 atletas. Os desfalques seguem sendo o meia Chay, o atacante Nicolas e o lateral-esquerdo Willian Formiga, todos em tratamento no departamento médico alvinegro. Além deles, o também lateral-esquerdo Paulo Victor está fora por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra a Ponte Preta, na última rodada.

Vídeos do embarque

Torcida do Ceará presente no Aeroporto Internacional Pinto Martins para cobrar e apoiar o time antes da viagem para enfrentar o Tombense, fora de casa, pela 25ª rodada da Série B.



🎥: João Vitor Paiva / SVM

Torcedores vão conversando com os atletas que passam pelo saguão de embarque do aeroporto.



🎥: João Vitor Paiva / SVM

Bruno Ferreira, Jean Carlos e Saulo Mineiro param para falar com a torcida.



🎥: João Vitor Paiva / SVM

DETALHES DA VIAGEM

Para chegar em Muriaé, cidade onde a partida será realizada, o Vozão vai enfrentar uma logística dividida entre via aérea e terrestre. A viagem começa nesta quinta com voo saindo de Fortaleza, às 19h50, em direção ao Rio de Janeiro. A previsão de chegada na capital carioca é por volta das 23h10.

Amanhã, sexta-feira (25), o time realiza o último treino antes do jogo, no CT do Fluminense, às 10h. Na sequência, no período da tarde, às 14h, a delegação segue viagem de ônibus para Muriaé, interior de Minas Gerais, tendo previsão de chegada para as 19h.

VEJA OS RELACIONADOS:

Goleiros: André Luiz e Bruno Ferreira.

Laterais: Danilo Barcelos e Warley.

Zagueiros: David Ricardo, Léo Santos, Luiz Otávio e Tiago Pagnussat

Volantes: Breno, Caíque Gonçalves, Richardson, Willian Maranhão e Zé Ricardo.

Meias: Jean Carlos e Pedro Lucas.

Atacantes: Cléber, Chrystian Barletta, Erick, Guilherme Bissoli, Janderson, Pedrinho e Saulo Mineiro.