Tomás Cardona diz que Fortaleza é reconhecido na Argentina: 'clube que tem ganhado muito respeito'

Na tarde desta terça-feira (23), o Fortaleza apresentou o zagueiro Tomás Cardona como seu novo reforço para a temporada de 2024. Em uma coletiva de imprensa realizada no Centro de Excelência Alcides Santos, o defensor argentino, que assinou contrato até o fim de 2026, ressaltou que o Tricolor do Pici é reconhecido na Argentina como um clube forte e que tem muito respeito por parte dos 'hermanos'.

Tomás Cardona Zagueiro do Fortaleza "Na Argentina, se vê muito o trabalho que o Fortaleza vem fazendo nestes anos. É considerado um clube muito forte. Por exemplo, na Sul-Americana, chegou a final e esteve perto de ser campeão. É um clube que tem ganhado muito respeito nos últimos tempos. Quando meu agente comentou sobre a possibilidade de vir para cá, eu não duvidei em nenhum momento. Eu gosto muito desta liga, conheço muito bem o Fortaleza, de ver partidas contra equipes argentinas e também tenho companheiros que estão aqui. Isso é algo que me motiva muito, ver partidas e ver a torcida é muito importante, como apoiam em toda a partida, para um jogador é sempre muito motivante. A decisão de vir foi por conta do clube, por todo o crescimento que vem tendo ano após ano. Isso foi o principal motivo da minha decisão de vir para cá", disse.

Legenda: Cardona vestirá a camisa 25 do Fortaleza durante a temporada de 2024. Foto: Marta Negreiros / SVM

Cardona sai do seu país natal para ter a sua primeira experiência em outra liga do futebol sul-americano. Ele foi um pedido do técnico Vojvoda, já que atua pelo lado esquerdo da defesa, setor que o Tricolor buscava bastante no mercado de transferências. Na cidade desde a última sexta-feira (19), o zagueiro acredita que a adaptação ao clube será positiva e acontecerá o mais rápido possível.

Tomás Cardona Zagueiro do Fortaleza "Eu falei com Vojvoda quando cheguei aqui no clube. Ele transmitiu suas ideias, contou um pouco sobre os companheiros, sobre a competição interna do plantel. Da minha parte, eu vou tentar ajudar para que possamos conseguir todos os objetivos do clube juntos. Eu (também) falei com o Pochettino antes de vir pra cá, é sempre importante conhecer gente quando vamos para um lugar novo. Eu acho que a adaptação vai ser boa, com o passar dos dias. Todas as pessoas do clube e as pessoas que encontrei na cidade me trataram muito bem e acho que isso vai fazer minha adaptação ser muito mais rápida", ressaltou.

POSSÍVEL ESTREIA

Cardona ainda não teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e por isso ainda não pode estrear oficialmente. A expectativa é que a regularização seja concluída até esta sexta-feira (26) para que o atleta possa ser relacionado no confronto diante do Barbalha, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

Enquanto isso, o zagueiro, que segue treinando com os companheiros no Pici, destacou a concorrência forte no setor defensivo da equipe e que sua condição física é positiva para quando o treinador Juan Pablo Vojvoda precisar.