Tiago Nunes e Gabriel Santos estão regularizados e podem estrear pelo Ceará

Como já era esperado, o Ceará regularizou o técnico Tiago Nunes e o atacante Gabriel Santos, que assim podem estrear pelo clube no domingo (12), em Porto Alegre, às 11h, pela 20ª rodada da Série A diante do Grêmio. Os nomes apareceram no BID da CBF nesta quinta-feira (9).

Em Porangabuçu, há um pouco mais de uma semana comandando treinamentos, Tiago Nunes terá o desafio de estrear bem pelo Vovô e conquistar a primeira vitória fora de casa do clube nesta Série A. O Grêmio é o ex-clube de Tiago Nunes, que o demitiu após um início ruim na Série A.

Atacante

Já Gabriel Santos vem como 1º reforço da Era Tiago Nunes, por empréstimo da Caldense até o fim do Estadual de 2022.

Ele é principal artilheiro das quatro divisões do Campeonato Brasileiro 2021, com 13 gols em 14 jogos pela Caldense na Série D. Ele chega para disputar posição com Cléber e Jael.