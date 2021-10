Tiago Nunes afirma ter ficado satisfeito com atuação do Ceará: "a rotina de vitórias vai voltar"

O Ceará empatou em 2 a 2 com o Bragantino/SP no Castelão pela 27ª rodada da Série A, buscando o resultado após estar perdendo por 2 a 0. E o técnico do clube, Tiago Nunes, afirmou que o Ceará produziu para vencer, mostrando-se satisfeito com a atuação e garantindo que as vitórias chegarão em breve. Na próxima quarta-feira, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras, às 19 horas, em jogo atrasado pelo Série A.

Tiago Nunes Técnico do Ceará No futebol, a questão de justiça ou injustiça é relativa. Mas produzimos para vencer o jogo, tivemos números para isso. Finalizamos mais que o adversário, criamos mais chances de gol e poderíamos ter vencido. Assim como contra Inter e São Paulo e Inter. O que me deixa esperançoso com o futuro é que a equipe vem criando para vencer. A rotina de vitórias vai retornar

Ouça o CearáCast

Erros e acertos

Sobre os erros defensivos que resultaram nos gols do Bragantino, Tiago Nunes afirmou que o futebol é um esporte de erros e de acertos, mas que o importante foi o time reagir e buscar o empate.

"Buscamos o resultado o tempo todo, sem desistir. O jogo é feito de acertos e erros, mas eles souberam superar isso e buscar o resultado, honrando a camisa do Ceará. A rotina de vitórias vai voltar e temos que ter equilíbrio para gerenciar este momento, atingindo a pontuação necessária para os objetivos do clube."

Leia Também Jogada Na raça, Ceará arranca empate com Bragantino no Castelão pela Série A

Trocas

O treinador também comentou as mudanças na escalação, com a entrada de Erick de início e de Lima no decorrer do jogo, a pedido do torcedor.

"Praticamente todos os jogadores já jogaram comigo no Ceará, seja iniciando ou entrando no jogo. Sâo 6 ou 7 que permanecem na equipe para dar uma sustentação e 3 ou 4 atletas que a gente vai rodando, pelo momento fisico ou tático. O Erick e o Lima foram bem, muito pela doação dos demais".

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes