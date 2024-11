Thiago Monteiro perde de Gasquet no ATP de Metz e soma 5º torneio seguido sem passar da estreia

Thiago Monteiro teve a chance de fechar com 6 a 5 no tie-break no terceiro set e não aproveitou. O veterano Richard Gasquet emplacou três pontos seguidos e superou o brasileiro, de virada, na estreia do ATP de Metz, na França, em dura batalha de três sets, com vitória por 4/6, 6/4 e 7/6 (8/6) após 2h21.



O resultado amplia a sequência de tropeços de Thiago Monteiro, que desde setembro, quando parou nas quartas do Challenger de Waltersdorf, na Áustria, não consegue passar da estreia e já despencou para 100º no ranking da ATP. Ele caiu no primeiro jogo em Lisboa, no Aberto da Europa e agora, em Metz, além de não ir além das classificatórias na Basileia e na Bratislava.



Nesta segunda-feira, o brasileiro começou melhor a partida e, depois do 4 a 4, quebrou e sacou para fechar e abrir 1 a 0 com 6/4 no set. O confronto continuou equilibrado e sem quebras até 5 a 4 no set seguinte, quando Gasquet aproveitou a primeira chance no saque de Monteiro e devolveu os 6 a 4.



O terceiro e decisivo set foi igual até 6 a 6 e a decisão acabou no tie-break. Monteiro largou bem, com 2 a 0, mas não sustentou, levando a virada para 4 a 2. Não se abateu e teve a chance de fechar com 6 a 5, mas não aproveitou. Gasquet mostrou-se mais concentrado jogando em seu país e com três pontos seguidos, fechou com 7/6 (8/6).

