'Tenho time pra torcer': Mosaico da torcida do Ceará repercute no País e gera debate

A torcida do Ceará protagonizou uma grande festa nas arquibancadas da Arena Castelão neste domingo (3) no empate em 1 a 1 com o Flamengo, exibindo um mosaico que dizia a frase “Eu tenho clube para torcer”.

A frase ironiza torcedores nordestinos que escolhem torcer para times de fora de seus Estados, como Flamengo e outros.

E como não poderia deixar de ser, o debate entre torcedores e jornalistas sobre o polêmico tema foi acalorado.

Pesquisas recentes indicam que no Nordeste, a maior torcida é a do Flamengo, com 25% da preferência, com o Rubro-Negro liderando em vários estados da Região, incluindo o Ceará.

Veja alguns posts ou vídeos sobre:

É muito gratificante ver o incômodo causado pelo mosaico do Ceará. Estão se doendo. É um movimento que cada vez mais tem efeito. Que as futuras gerações, com a liberdade de acesso que temos atualmente, não sejam reféns de mídias exclusivas e literalmente torçam para quem quiser! pic.twitter.com/dEuPAE84CF — Um Torcedor pelo Mundo (@umtorcedorpm) August 4, 2025

A torcida do Ceará, mais uma vez, suscitou discussão espinhosa e muitas páginas do X republicaram a foto do mosaico “EU TENHO CLUBE PRA TORCER”, do último jogo entre Ceará x Flamengo, neste domingo.

Neste fio, tento esclarecer o que está nas entrelinhas e, adianto, será longo.👇 pic.twitter.com/xi30SoxZZJ — SACEARA (@saceara_of) August 4, 2025

🖤⚪ "EU TENHO CLUBE PARA TORCER!"



A torcida do Ceará mandou o recado com um mosaico provocativo antes da partida contra o Flamengo?



A frase foi vista por muitos como uma resposta direta à presença de flamenguistas em Fortaleza.



🎥 CSC#CearáSC #SportMixTV pic.twitter.com/1xlRNf1xfd — SportMixTV (@Sportmixtvbr) August 3, 2025

Pesquisa recente do OGlobo

Uma pesquisa recente realizada pelo O Globo/Ipsos-Ipec revelou que 61% dos nordestinos torcem por clubes de fora da região, com o Flamengo liderando o ranking, com 25% da preferência.

Os outros 39% levantados pela pesquisa são referentes àqueles que aderiram apenas a um clube local. O Bahia tem 7,4%, consolidando-se como o primeiro entre os nordestinos. A margem de erro é de 4% e as somas podem ser maiores do que 100%, pois foram consideradas respostas de torcedores que dizem ter dois clubes do coração. Foram entrevistadas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais, em 132 municípios brasileiros, entre 5 e 9 de junho de 2025.

Top 5 das torcidas entre nordestinos

1º - Flamengo: 25%

2º - Corinthians: 9,2%

3º - Palmeiras: 9%

4º - Bahia: 7,4%

5º - São Paulo: 7%

Clubes que atingiram 1% ou mais:

Sport: 4,9%

Vasco: 3,1%

Vitória: 2,5%

Ceará: 2,5%

Fortaleza: 2,3%

Santa Cruz: 2,1%

Seleção Brasileira: 1,4%

Nenhum/não sabe/não respondeu: 31,7%