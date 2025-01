Técnico Jorge Luiz deixa o Barbalha antes da estreia no Campeonato Cearense

Jorge Luiz não é mais técnico do Barbalha. Ele pediu para deixar o clube nesta sexta-feira (17), às vésperas da estreia do Campeonato Cearense. A Raposa dos Verdes Canaviais estreia no domingo (19), contra o Floresta. A informação é do repórter Ednardo Alves, da TV Verdes Mares.

Ele alegou problemas particulares para deixar o clube. Assim, a Raposa dos Verdes Canaviais será comandada na estreia do Estadual, contra o Floresta no Domingão, pelos membros da comissão técnica, Gabriel, Capoeira e Gilson. Um deles será escolhido para ser o treinador.

Elenco modesto

Jorge Luiz estava no Barbalha desde a montagem do elenco para a competição. Antes do campeonato iniciar, Jorge, conhecido como Bacalhau, admitia um elenco enxuto, de menor folha salarial (de R$ 60 mil, segundo apuração do repórter Alexandre Mota, do Sistema Verdes Mares) e um dos principais candidatos ao rebaixamento.