Técnico do Flamengo, Dorival Júnior, grava vídeo desejando sorte ao Ferroviário; assista

Dorival Junior, técnico do Flamengo, gravou um vídeo desejando sorte ao Ferroviário e ao técnico Paulo Foiani, contratado pelo clube coral na última segunda-feira.

No vídeo, Dorival lembra que já disputou o Campeonato Cearense - quando dirigiu o Fortaleza - e lembrou da força do Ferroviário.

"Paulo to passando para te parabenizar pelo novo desafio. Ferroviário do Ceará é uma grande equipe, tive a oportunidade de disputar o Campeonato Cearense, sei da representatividade dessa grande equipe muita luz, determinação, dedicação, tenho certeza que não vai faltar. Que seja mais um grande momento da sua carreira. Fique com Deus e um grande abraço".

Veja Vídeo

Dois títulos

Dorival foi campeão recentemente pelo Flamengo da Libertadores e da Copa do Brasil. Antes de assumir o Fla e conquistar seus dois maiores títulos da carreira, ele treinou o Ceará. Com o bom trabalho no Vovô, deixou o clube e acertou com o time carioca.



Carreira de Foiani

O técnico Paulo Foiani tem 45 anos e encerrou a carreira do jogador desde 2012. Volante, ele passou pelo futebol cearense em 2010 e 2011, quando jogou pelo Icasa.

Como treinador, Foiani Ferroviário teve bons trabalhos no Marcílio Dias-SC, Cascavel-PR, Juazeirense-BA, ASA-AL, Sinop-MT e Jacobinense-BA.

'Novo' Ferroviário

O Tubarão da Barra se reapresenta no dia 20 de novembro visando a Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

O Ferráo já anunciou 9 reforços: o goleiro Douglas, os volantes Erivélton e Guilherme Amorim, os zagueiros Fabão e Roni Lobo, o meia Rendell, o lateral-esquerdo Mattheus Silva, os atacantes Deysinho e Erick Pulga.

