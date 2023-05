Técnico cearense comanda o Brasil no título do 1º Torneio Internacional de futsal feminino

O Brasil conquistou o título do primeiro Torneio Internacional de futsal feminino neste domingo (14). A seleção brasileira, comandada pelo cearense Wilson Sabóia, goleou a equipe paraguaia por 4 a 0, em Xanxerê (SC). As adversárias até ameaçaram, mas as donas da casa dominaram a partida.

No primeiro tempo, as jogadoras brasileiras balançaram as redes três vezes. Taís abriu o placar e alcançou 5 gols na competição. Depois, Emilly Marcondes converte um pênalti. De cabeça, ela também fez o terceiro. O time selou o 4 a 0 com gol de Natália.

O time não contou com a também cearense Amandinha. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo na modalidade, ela não foi liberada pela equipe para a disputa, pois o torneio não faz parte da Data Fifa.

A equipe nacional leva a taça sem perder nenhum jogo. Ao todo, foram 19 gols marcados e nenhum sofrido. A seleção canarinho ppassou pela Bolívia (5 a 0, pela Bélgica (8 a 0) e Venezuela (2 a 0).