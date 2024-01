Técnico analisa estreia da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico: 'Primeiro objetivo cumprido'

Após a vitória da Seleção Brasileira sobre a Bolívia por 1 a 0, na tarde-noite desta terça-feira (23), em Caracas, o técnico Ramon Menezes deixou o Estádio Brígido Iriarte com a sensação do dever cumprido. Ficou satisfeito com a aplicação do time e reconheceu que o adversário dificultou bastante a equipe. Foi a estreia da Seleção no Pré-Olímpico na Venezuela.

“Cumprimos nosso objetivo, que era o de vencer o primeiro jogo. Enfrentamos uma seleção qualificada, que fez uma excelente partida na rodada inicial do Pré-Olímpico, empatando com a Venezuela por 3 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 1. Vamos crescer jogo a jogo durante a competição, fazendo as correções necessárias. Começamos com saldo positivo, com três pontos, e deixando para trás o peso da estreia.”

Admitiu dificuldades

Ramon admitiu que a Seleção Brasileira passou por momentos de dificuldade, em razão da intensa movimentação da Bolívia, mas ressaltou o espírito de competitividade dos jogadores brasileiros durante o tempo todo.

“Criamos chances nas duas etapas e no segundo tempo valorizamos mais a posse de bola. Temos um grupo de atletas determinados; eles já assimilaram o trabalho, a partir de uma preparação mais específica para alguns deles, que estavam sem jogar havia algum tempo. A resposta foi muito boa.”

Ao ser indagado sobre a participação decisiva de Endrick no jogo, Ramon endossou as qualidades do atacante, que fez o gol da vitória, citando vários outros jogadores da Seleção que já têm um histórico vitorioso em competições da base com a camisa amarelinha.

“Com o potencial que tem, ele vai nos ajudar muito, assim como muitos aqui no grupo de convocados; jovens com bagagem incrível, principalmente nas seleções de base.”