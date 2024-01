Brasil x Bolívia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Masculina Sub-23 de Futebol inicia nesta terça-feira (23) sua trajetória no Pré-Olímpico em disputa na Venezuela. O adversário será a Bolívia, às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

O Brasil está no Grupo A, com Bolívia, Venezuela, Equador e Colômbia. Integram o Grupo B as seleções da Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai e Chile.

Subir o primeiro degrau logo na estreia é, portanto, fundamental para a Seleção Brasileira. Depois de enfrentar a Bolívia, a equipe terá pela frente Colômbia, Equador e Venezuela, respectivamente. Em outro jogo do grupo já realizado, o Equador venceu a Colômbia por 3 a 0.

Onde Assistir

SporTV transmite o jogo a partir das 17h

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

Os bolivianos empataram na estreia com a seleção anfitriã por 3 a 3, com uma atuação muito destacada no segundo tempo; pois reagiram depois de um placar adverso de 3 a 1.

"Todos os jogos desse Pré-Olímpico são decisões, estamos muito bem preparados para fazer um bom jogo, e na sequência procurar levar o Brasil para a Olimpíada", declarou o atacante Endrick.

Legenda: Endrick em treino da Seleção Masculina Sub-23 Foto: Créditos: Leto Ribas/CBF

Treinador avalia

Desde 8 de janeiro, o técnico Ramon Menezes treina a equipe para o Pré-Olímpico. Essa etapa teve início em Teresópolis, na região serrana do Rio. No dia 17, a delegação viajou para a Venezuela.

Nesse período, Ramon fez questão de enfatizar a importância de os jogadores valorizarem cada vez mais a essência do futebol brasileiro. Quer um time ofensivo, sempre em busca do gol, e jogando com alegria. Claro, sem descuidos na defesa. Ele também não abre mão da competitividade, da “entrega da alma” em campo.

A conversa com os 23 convocados nos últimos dias foi pautada pela necessidade de um bom resultado na primeira partida. A competição é curta, são quatro confrontos num grupo de cinco seleções, classificando-se para o quadrangular final as duas melhores.

Prováveis Escalações

Brasil:

Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick.

Bolívia

Carlos Adorno; Jairo Quinteros, Cesar Romero e Diego Medina; Denilson Duran; Marco Salazar e Gabriel Villamíl; Lucas Chávez, Miguel Villarroel, Fernando Nava e José Briceño.