Talita e Taiana ficam com o título da primeira etapa do vôlei de praia no México

As cores do Brasil apareceram no lugar mais alto do pódio no torneio de nível quatro estrelas de Cancún, no México. Na noite de terça-feira, Talita e Taiana ficaram com o título do primeiro dos três eventos do Circuito Mundial de Vôlei de Praia programados para o famoso balneário mexicano. Na decisão, a dupla brasileira venceu as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, atuais campeãs mundiais, por 2 sets a 1 (19/21, 24/22 e 15/10).

Juntas especialmente para a sequência dos três eventos em território mexicano, Taiana e Talita reeditam a parceria que foi campeã do Circuito Mundial em 2013. No primeiro torneio em Cancún, venceram as seis partidas que disputaram e, com o título, somaram 800 pontos no ranking mundial, além de faturarem prêmio de US$ 20 mil (cerca de R$ 111 mil).

Com a conquista em Cancún, Talita chega a 35 ouros em eventos do Circuito Mundial. Ela se tornou a 5ª maior vencedora, atrás apenas das brasileiras Larissa (62) e Juliana (49) e das americanas Kerri Walsh (56) e Misty May (43). Vencer as canadenses na decisão e chegar a uma marca expressiva na carreira foi motivo de sobra para a comemoração.

"A última vez que enfrentei essa dupla foi em 2017. Desde então elas evoluíram bastante e se consagraram campeãs mundiais. Hoje (terça-feira) a Taiana jogou muito, correu a quadra inteira. O vento foi uma adversidade extra, mas conseguimos nos adaptar. Chegar em uma marca dessas (o 35.º título em etapas) é reflexo do meu amor por este esporte. Hoje ainda preservo a mesma paixão de estar em quadra, como nos meus primeiros jogos", disse Talita.

Na partida que definiu o bronze, Ágatha e Duda levaram a melhor sobre as alemãs Laboureur e Tillmann por 2 sets a 0 (37/35 e 21/16). Esta foi a segunda medalha para a dupla na temporada internacional.