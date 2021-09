Surfista Maya Gabeira aprimora técnicas de kitesurfe no Ceará

Dona do recorde mundial de maior onda surfada entre atletas femininas de todos os tempos, a surfista Maya Gabeira veio ao Ceará para encarar os desafios de outra modalidade, o kitesurfe.

Ela desembarcou na Praia do Preá, no município de Cruz, no Ceará, para aprimorar as manobras no velejo com a pipa.

“É uma delícia curtir um novo esporte nas águas quentes do Ceará. É uma terra que sempre me recepciona muito bem. E demais aproveitar esses dias em meio à natureza e na companhia de amigos”, conta Maya.

Em fevereiro de 2020, bateu o recorde mundial feminino de maior onda surfada. A atleta surfou uma onda de 22,4 metros na Nazaré, em Portugal - uma marca oficializada pelo Guinness World Records a 10 de Setembro 2020.

Além do kitesurfe, Maya se aventurou também nas aulas de wing foil. A modalidade utiliza um outro tipo de pipa inflável e de prancha para deslizar na água.

