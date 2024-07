Surfista cearense tem pranchas e malas extraviadas em El Salvador e pede ajuda

O que era para ser uma viagem dos sonhos tem se transformado em grande desafio para o surfista Levy Batista. Em sua primeira viagem internacional, o cearense de 21 anos viajou para praticar o esporte em El Salvador, mas teve as malas extraviadas e está "à deriva" no país, sem roupas nem pranchas.

Neste sábado (13), o atleta publicou vídeo nas redes sociais afirmando que a situação já permanece há três dias e ainda não teve resolução do problema, precisando pedir roupas emprestadas aos amigos.

"Estou sem o sarcófago de pranchas e sem as roupas, sem nenhuma das malas. Entrei em contato com a companhia aérea GOL, e eles não conseguem dar nenhuma certeza, nem localizar minhas pranchas nem as malas. A gente paga muito caro pelo serviço de despachar as pranchas e acontece uma desfeita tão grande dessa", desabafou.

A situação de Levy pode ser ainda pior pois em breve ele tem viagem marcada para a Indonésia. Caso não consiga recuperar o material, que é seu instrumento de trabalho, o próximo deslocamento também pode ser comprometido.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa da GOL, questionou sobre a situação e aguarda posicionamento da empresa sobre o assunto.

Legenda: surfista Levy Batista faz sua primeira viagem internacional Foto: Arquivo Pessoal