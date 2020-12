Surfista atacado por tubarão morre no Havaí

O surfista atacado por um tubarão na última terça-feira (8) não resistiu aos ferimentos e morreu no Havaí. O atleta amador tinha entre 50 e 60 anos. O caso suspendeu as finais do Maui Pro na categoria feminina.

A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou que vai mudar a sede da disputa. O local favorito é Pipeline, na Ilha de Oahu.

A brasileira Tatiana Weston-Webb suspendeu participação no evento antes mesmo do anúncio da mudança de área. "Quando o ataque aconteceu, eu estava em casa. Decidi não fazer um free surf de manhã e eu estava descansando para a minha bateria. Mas foi uma decisão boa", explicou.

Uma semana antes do incidente, uma surfista do EUA também foi atacada por um tubarão. Dessa vez, a mulher sobreviveu - em episódio que não paralisou as provas.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte