Superliga B: Rede Cuca Vôlei é derrotado pelo Neurologia Ativa e adia sonho de acesso

O Rede Cuca Vôlei foi derrotado pelo Neurologia Ativa e se despediu da luta pelo acesso à Superliga A em 2023/24. As equipes fizeram o segundo jogo dos play-offs nesta quarta-feira (17), no ginásio da Cidade Jardim.

A equipe goiana venceu o segundo confronto da série por 3 sets a 1 (25/20, 26/27, 25/22, 25/16) e vai disputar a final contra o Goiás, já com vaga garantida na elite da modalidade. Apenas os dois finalistas conquistam o acesso.

A equipe cearense, comandada pelo técnico Marcelo Negrão pelo segundo ano seguido, encerrou a primeira fase do torneio em terceiro lugar. Ao todo, foram 11 jogos com nove vitórias e apenas duas derrotas. Depois, a equipe enfrentou o Maringá duas vezes e conquistou a vaga nas semifinais do torneio.