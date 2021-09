Sunset com Elas: promoção da prática do kitesurf entre mulheres; confira programação

A primeira edição do Sunset com Elas acontecerá entre os dias 25 e 26 de setembro (sábado e domingo). O evento será realizado na Praia do Préa, no município de Cruz, no Estado do Ceará, e ofertará às mulheres participantes yoga, pilates, treino funcional, além do kitesurf, principal modalidade do evento, além de outras práticas esportivas.

O evento tem como objetivo principal promover a prática do kitesurf entre as mulheres e integrar entre suas diversas arestas uma participação mais ativa na sociedade.

Atrações

A programação do Sunset com Elas contará com atividades gratuitas, oficinas de kite para iniciantes, oficinas de kite para participantes da regata e uma festa de encerramento com DJ.

Durante o evento, as participantes também terão à disposição clínicas de kite wave (modalidade na qual a atleta usa uma prancha de surfe para velejar), strapless (prancha sem alças), kite foil e manobras. A programação prevista para o dia 25 de setembro (sábado) ocorrerá das 10h às 17h, enquanto no dia 26 de setembro (domingo) irá de 12h às 23h.

Próxima edição

A próxima edição do evento acontecerá no mês de novembro deste ano, entre os dias 27 e 28. Para conferir todo o cronograma do evento e fazer inscrição, basta acessar o site da organização.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte