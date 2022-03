Suécia x República Tcheca: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Suécia recebe a República Tcheca em jogo decisivo da repescagem da semifinal das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022. A partida da Chave 4 será nesta quinta-feira (24), às 16h45 (de Brasília), na Solna Arena.

Segundo do Grupo B, os anfitriões encerraram a primeira fase com 15 pontos. A campanha soma cinco vitórias, zero empates e três derrotas.

Do outro lado, a República Tcheca ficou em terceiro do Grupo E, mas vai poder continuar nessa disputa pela pontuação geral da Liga das Nações 2020/2021.

ONDE ASSISTIR

É possível acompanhar nos canais TNT e Space.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Suécia: Olsen; Krafth, Nilsson Lindelof, Nilsson e Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal e Forsberg; Kulusevski e Isak. Técnico: Janne Andersson.

República Tcheca: T. Vaclik; Mateju, Brabec, D. Zima, J. Zeleny; Soucek, Holes, Masopust, Barak, Jankto; A. Hlozek. Técnico: Jaroslav Silhavy.

FICHA TÉCNICA

Suécia x República Tcheca

Data e hora: 24/03, às 16h45 horas (de Brasília)

Local: Solna Arena, Solna (SUE)

