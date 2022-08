Shoppings em Fortaleza abrem espaço para trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo

Os colecionadores do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 ganharam um espaço exclusivo em shoppings de Fortaleza para trocar cards repetidos. A iniciativa é do RioMar Kennedy e do RioMar Fortaleza, com a possibilidade de compra de mais pacotes no setor.

O ambiente será temático, com elementos de futebol, e acesso gratuito para jovens e adultos. No RioMar Kennedy, o espaço já está disponível, a partir desta quinta-feira (1º), no Piso L2, em frente à Farmácia Pague Menos. No RioMar Fortaleza, a novidade começa a partir de segunda (5), no Piso L3. O funcionamento será de segunda a sábado (de 10h às 22h), e aos domingos, (de 13h às 21h).

Vale ressaltar que há possibilidade de compra de figurinhas por meio das plataformas RioMar Online. Os referidos links são: www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br.

Álbum da Copa do Mundo

O álbum de figurinhas é produzido pela Panini desde a Copa do Mundo de 1970. Nesta edição, são 670 cartões (cromos), distribuídos em 70 páginas referentes às 32 seleções classificadas para o Mundial. Também inclui imagens de mascote, bola oficial, estádios e os logos das federações.

O álbum traz ainda 50 figurinhas especiais e 80 cromos extras, nas cores base, bronze, prata e ouro, que estarão aleatoriamente nos envelopes. Além de homenagem aos grandes campeões mundiais.

Serviço | Álbum da Copa do Mundo 2022

RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Onde comprar: Livraria Leitura (Piso L2), Revistaria Espaço Cultural (Piso E2) ou pelo RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline.com.br).

Troca de Figurinhas: A partir de 05 de setembro, Piso L3, próximo ao Café Club, com acesso gratuito de segunda a sábado, 10h às 22h; domingos, 13h às 21h.

RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

Onde comprar: Livraria Leitura (Piso L2), Revistaria Espaço Cultural (Piso L1) ou pelo RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br).

Troca de figurinhas: A partir de 1º de setembro, Piso L2, próximo à Farmácia Pague Menos, com acesso gratuito de segunda a sábado, 10h às 22h; domingos, 13h às 21h.

Leia mais Jogada Sem dinheiro para comprar figurinhas, criança desenha álbum da Copa do Mundo