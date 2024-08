Servette x Chelsea: confira horário, palpites e prováveis escalações

Servette e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (29) pela partida de volta dos playoffs da Conference League. A bola rola às 15h30 (horário de Brasília) no gramado do Estádio de Genebra. No jogo de ida, o time inglês saiu vitorioso pelo placar de 2 a 0 e agora joga pelo empate para carimbar seu passaporte para o torneio.

As equipes se enfrentaram de forma oficial apenas uma vez, justamente no jogo de ida da competição, que aconteceu em Stamford Brigde e teve gols de Nkunku e Madueke para os Blues em cima do time da Suíça.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin e Mazikou; Douline, Ondoua; Stevanovic, Alexis Antunes e Dereck Kutesa; Enzo Crivelli (Jeremy Guillemenot). Técnico: Thomas Häberli.

Provável escalação do Chelsea: Jorgensen; Disasi, Tosin, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Dewsbury-Hall; Madueke, Felix e Pedro Neto; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA | SERVETTE X CHELSEA

Competição: Jogo de volta dos playoffs da Conference League.

Data: 29 de agosto, quinta-feira.

Local: Estádio de Genebra.

Horário: 15h30 (de Brasília).