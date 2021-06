Série D: Guarany de Sobral estreia com vitória; Atlético-CE perde fora de casa

O futebol cearense iniciou as disputas da Série D do Brasileiro de 2021 neste sábado (5). Dos três clubes locais participantes na competição, Guarany de Sobral e Atlético-CE tiveram a missão de iniciar a primeira rodada, mesmo que em duelos dos grupos 2 e 3, respectivamente.

No estádio do Junco, o Guarasol mostrou força dentro de casa e garantiu o resultado logo aos 6 minutos contra o Paragominas. Em cobrança de pênalti, Raí deixou a equipe cearense na frente. O placar de 1x0 foi mantido até o fim, com a equipe resistindo à pressão dos visitantes.

Legenda: O Guarasol marcou um gol no início do jogo e segurou as investidas dos visitantes Foto: Amaral Torquato / Guarany de Sobral

Na Paraíba, o destino da Águia da Precabura foi diferente. Contra o Sousa-PB, saiu perdendo em penalidade convertida por Liniker aos 23 do 1º tempo. Apenas seis minutos depois, conseguiu a igualdade com Hitalo. Já na volta do intervalo, Liniker marcou de novo e decretou o revés.

Caucaia na frente

Para fechar a participação cearense na 1ª rodada da Série D, o Caucaia enfrenta o Campinense-PB neste domingo (6), às 16h, no Raimundão.

O detalhe: a Raposa Metropolitana está no Grupo 3, o mesmo do Atlético-CE. Pelo regulamento, quatro dois oito times do chaveamento se classificam à 2ª fase. Os demais adversários são: Sousa-PB, América-RN, ABC, Campinense, Treze e Central.

Já o Guarany de Sobral é o único cearense no Grupo 2. Os adversários são: 4 de Julho, Juventude Samas, Imperatriz, Moto Club, Palmas, Tocantinópolis e Paragominas.