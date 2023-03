Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para últimos amistosos antes de Mundial; veja lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para o período final de testes antes da Copa do Mundo da categoria, com início em 20 de maio. Após o título do Sul-Americana Sub-20, o técnico Ramon Menezes chamou o atacante Endrick, do Palmeiras, para a lista geral.

A equipe nacional se apresentou na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para realizar três amistosos. No dia 19, encara Uzbequistão ou Senegal. No dia 22, o adversário será a República Dominicana, enquanto o Iraque será no dia 25.

Os detalhes do confronto ainda serão confirmados pela CBF. O desejo da comissão técnica é ampliar a relação com os clubes para conseguir todos os jogadores desejados na lista final da convocação.